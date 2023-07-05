

كجزء من جهوده المستمرة لتوفير بيئة عمل إيجابية وصحية، نظم بنك برقان جلسة ضمن برنامجه الحواري «Burgan Talk»، وكانت مخصصة لمناقشة مواضيع تتعلق بالصحة النفسية والبدنية والعاطفية والمالية للآباء والأمهات العاملين في البنك.



وشارك في الجلسة، التي شهدت حضور نحو 40 موظفا من الآباء والأمهات العاملين في بنك برقان، كل من أخصائية علاج النطق فاطمة الشطي، ومحلل السلوك المعتمد من البورد ريم الصباغ.



وفي حديثها عن الجلسة النقاشية، قالت مدير التطوير في بنك برقان، زهرة بوعركي: نعتبر موظفينا في مقدمة أولوياتنا، ولذلك نحرص على أن نوفر لهم بيئة عمل إيجابية مبنية على أسس محفزة تشجعهم على التطور المهني بشكل مستمر، ومن دون المساس برفاهيتهم الشخصية. ولتحقيق هذه الغاية، يواصل بنك برقان استضافة وإطلاق الفعاليات والمبادرات المختلفة التي توفر كافة أشكال الدعم للموظفين في مواجهة التحديات المختلفة وتلبي احتياجاتهم.



وخلال الجلسة تمت مناقشة مجموعة من التحديات التي يواجهها الموظفون في بنك برقان، سواء من الآباء أو الأمهات، والتي تمنعهم من الموازنة بين مسؤولياتهم الأسرية والوظيفية، وكيفية تطوير استراتيجيات بسيطة تساعدهم في تحقيق هذا الهدف. وقدمت الشطي شرحا مفصلا لطريقة تحقيق هذا التوازن، إلى جانب التعريف ببعض المفاهيم الشائعة مثل «الشعور بالذنب لدى الآباء والأمهات العاملين»، مقدمة العديد من النصائح الخاصة بأسلوب التعامل مع تلك الحالة لتجنب هذا الشعور والحد من تأثيره.



وأضافت الشطي على مشاركتها في سلسلة جلسات برنامج بنك برقان الحواري «Burgan Talk»، قائلة: يسعدني أن أكون جزءا من هذا البرنامج المميز، والذي يسعى البنك من خلاله إلى تهيئة البيئة الداعمة للأمهات والآباء وتمكينهم من إطلاق طاقاتهم الكامنة وتوظيفها بالشكل الأمثل سواء في مكان العمل أو المنزل. وإن الاهتمام الذي يمنحه البنك للموظفين من أرباب الأسر الناجحين يعتبر أمرا مميزا ولافتا، ومبنيا على أهمية مواجهة التحديات التي يتعرض لها الموظفون خارج مكان العمل، والاستثمار في سلامتهم النفسية والمهنية.