أفاد بنك الكويت الدولي (KIB) بأنه مدد فترة تواجده في مجمع «الأفنيوز» لأسبوع ثان، نظرا للإقبال الكبير من شرائح المجتمع المختلفة، وذلك لنشر الوعي المصرفي عبر جناحه المخصص لدعم الحملة التوعوية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.



ويستمر البنك من خلال جناحه الخاص في مجمع الأفنيوز بتعريف رواد المجمع، بكيفية الاستفادة المثلى من خدماته المتنوعة وحلوله الرقمية المبتكرة، ومنتجاته المصرفية والتمويلية الشاملة، والتي تهدف إلى زيادة عائدات العملاء وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.



وفي هذه المناسبة، قال المدير الإقليمي في KIB، يعقوب أشكناني: ارتأى البنك تمديد فترة تواجده في مجمع الأفنيوز لمدة أسبوع ثان بعد الإقبال الكثيف الذي شهده جناحه الخاص من الزوار على مدار الأسبوع الماضي، مبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار اضطلاع KIB بدوره في دعم حملة التوعية المصرفية والمالية «لنكن على دراية»، وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للعملاء، ورفع مستوى الوعي بين كافة شرائحهم حول عدة مواضيع مختلفة متعلقة بالمعاملات المصرفية.



وأشاد أشكناني بمهنية فريق البنك المتواجد في جناح KIB، إذ يحرص على تقديم كل المعلومات التوعوية حول مجموعة الخدمات المصرفية والتمويلية الشاملة التي يوفرها البنك، كما أنه يسلط الضوء، بشكل خاص، على المنتجات التي تناسبهم بالدرجة الأولى، ويعرفهم بكل المزايا التي تقدمها تلك المنتجات والحلول الرقمية الملائمة، وكذلك العروض والحملات الترويجية المطروحة، وكل ما يحتاجون للاطلاع عليه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات KIB، فضلا عن توعيتهم بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية.