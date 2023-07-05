قام وفد من وزارة النفط يتقدمهم وكيل الوزارة الشيخ د.نمر الصباح أمس بزيارة تفقدية إلى مصفاة الزور، حيث كان في مقدمة الاستقبال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وليد البدر، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في الشركة عبدالله فهاد العجمي وعدد من مسؤولي الشركة.



وقالت وزارة النفط، في بيان صحافي، إن وكيل الوزارة أجرى الزيارة برفقة الوفد المرافق له وهم: وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية بالوكالة عيد المطيري، وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الإدارية ونظم المعلومات بالوكالة نادية العطار، مدير إدارة العلاقات العامة الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، مدير الشؤون الإدارية منال الوهيب، مدير مركز نظم المعلومات عايشة الرباح.



وذكرت الوزارة أن الزيارة شملت المبنى الإداري لمصفاة الزور ومشاريع مجمع الزور النفطي، وذلك للوقوف على تطور سير العمل وآخر المستجدات في المشروع.



وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى شرح لمرافق مصفاة الزور وآخر مستجدات العمل في المشروع والخطوات التشغيلية للمصفاة والجهود التي قامت بها الكوادر الوطنية في تنفيذ هذا المشروع الكبير، حيث تم عرض مرئي حول مشروع مصفاة الزور يبين مراحل تنفيذه ومكوناته ونبذة مختصرة حول اهمية المشروع وطاقته الإنتاجية.



وشدد الشيخ د.نمر الصباح على اهمية مثل هذه الزيارات الميدانية لتفقد مواقع المشاريع النفطية الاستراتيجية، وأثنى على الجهود الكبيرة التي قام بها القطاع النفطي في تشغيل مصفاة الزور، حيث قال ان المصفاة تتميز بقدرتها العالية على توفير منتجات عالية الجودة ومطابقة لأعلى المواصفات القياسية المطلوبة في الأسواق العالمية، وهو ما يضع الكويت في مصاف الدول الرائدة في انتاج المشتقات فائقة الجودة.



وذكر ان انشاء مصفاة الزور يتوافق مع المواصفات البيئية لتساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الملوثة الصادرة عن محطات الكهرباء من خلال تزويدها بالوقود البيئي، فضلا عن اقامة المشروع وفقا لأحدث التصاميم العالمية وعلى أعلى درجات ومعايير السلامة والصحة والبيئة.



كما تعد مصفاة الزور أكبر مصفاة في العالم يتم بناؤها في مرحلة واحدة وهي مصممة بطاقة تكريريه تقدر بـ 615 ألف برميل يوميا من النفط القياسي الكويتي والأولى محليا لتكرير النفط الثقيل وتنتج 340 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية العالية الجودة والمطابقة للمواصفات المستقبلية.



وتعتبر مصفاة الزور من المشاريع النفطية العملاقة التي تنفذها الكويت، وهي إحدى استراتيجيات مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام، وتبلغ ميزانية المشروع 4.871 مليارات دينار.