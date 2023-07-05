دشن بنك وربة وبالتعاون مع «نادي الواحة» التابع للخطوط الجوية الكويتية حملة فريدة من نوعها تستمر طوال موسم الصيف ولمدة 3 أشهر ابتداء من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبل، وتهدف هذه الحملة إلى توفير العديد من المزايا لعملاء البنك، لاسيما مع انطلاق موسم السفر خلال فترة الصيف، حيث سيقوم البنك بعمل سحوبات شهرية لعشرة فائزين شهريا وبإجمالي 30 فائزا طوال فترة الصيف.



وبهذا الصدد، قال عبدالله الشعيل مدير أول إدارة الفروع بالمجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة إن البنك يسعى دائما لتوفير جميع سبل الراحة لعملائه وخدمتهم إضافة إلى توفير العروض التنافسية لهم.



وأضاف أن الحملة مقسمة إلى 3 أقسام، يبدأ القسم الأول من تاريخ 15 يونيو حتى 15 يوليو، والثاني من بعد 15 يوليو حتى 15 أغسطس، والقسم الثالث من بعد 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر، ويفوز عن كل قسم 10 أشخاص بإجمالي 30 شخص خلال الحملة، حيث يحصل الفائز الأول على 150 ألف ميل، فيما سيحصل الفائزان الثاني والثالث على 125 ألف ميل، ويحصل الفائز الرابع إلى السادس على 80 ألف ميل، ويحصل الفائز السابع إلى العاشر على 50 ألف ميل، وذلك بمعدل شهري.



وأضاف أن الفائزين يمكنهم الحصول على تلك الأميال التي ستمكنهم من الحصول على رحلة الذهاب والإياب من الكويت إلى إحدى الوجهات الإقليمية والعالمية التي تبدأ من دبي بـ 15 ألف ميل فقط على الدرجة السياحية، و30 ألف ميل على درجة رجال الأعمال و45 ألف ميل على الدرجة الأولى و56 ألف ميل على الدرجة الملكية وغيرها من دول العالم وذلك وفق الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.



وقال الشعيل إن البنك يسعى الى رفاهية عملائه من خلال تقديم عروض الصيف مع بطاقات بنك وربة الائتمانية ومسبقة الدفع، حيث تتيح هذه البطاقات كذلك استردادا نقديا يصل لغاية 6%، مضيفا أن جميع بطاقات بنك وربة الائتمانية تدخل في هذه الحملة بما فيها البطاقات مسبقة الدفع.



وأكد الشعيل أن العمليات المؤهلة للدخول كفرص للمشاركة هي العمليات المنفذة الشرائية فقط والعمليات التي تتم عبر الأونلاين التي تمت خلال فترة إطلاق الحملة الترويجية. وأضاف «لا يتم احتساب عمليات «حجز المبالغ» (على سبيل المثال: حجز الفنادق، تأجير السيارات) على البطاقات الائتمانية من ضمن الفرص المؤهلة لدخول السحب».



وفي نفس السياق، قال مدير دائرة خدمات العملاء في الخطوط الجوية الكويتية مشعل المطيري: سعداء بالتعاون بهذه الحملة مع بنك وربة وهي ليست الحملة الأولى بين الطرفين، و«الكويتية» حريصة على التعاون ودعم العلاقات المشتركة مع القطاعات المصرفية بما يصب في تقديم أفضل الخدمات والعروض للعملاء وتحفيزهم بشكل مستمر للسفر على وجهات الشركة.