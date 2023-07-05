أطلق رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة منصة باسم «عروبة 22» كمنصة إعلامية رقمية، بصفته رئيس مجلس الأمناء لجمعية موقع 22 التي ترعى إنشاء هذا الموقع. وأمل أن يشكل إطلاقه وتفاعله وتطوره مصدر إثراء وتعزيز لجهود إعلاء شأن الإنسان العربي في كل مكان من ديار العرب.

وبهذه المناسبة بادر السنيورة الى كتابة مقالة تحت عنوان: «لماذا عروبة 22؟» شرح فيه اسباب اطلاق المنصة. وتضم عروبة 22 نخبة من الكتاب والباحثين العرب، من مصر ولبنان واليمن والعراق والمغرب وموريتانيا.

وفي تعريف المنصة فإنها «تتصدى للتحديات والهموم الراهنة والداهمة على مستوى الوطن العربي وتركز على دراسة القضايا المحورية ذات الاهتمام والمصير العربي الواحد، انطلاقا من إيمان راسخ بوحدة الأرض والمصالح وجوامع الثقافة، وبمبادئ الديموقراطية والعدالة، في سبيل تعزيز بناء القدرات للنهوض والتنمية البشرية والاقتصادية العربية، وإنفاذ حكم القانون وصون الحريات وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية».