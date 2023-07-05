بيروت ـ خلدون قواص



أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الحكومة مستمرة في تسيير شؤون الدولة والمرافق العامة وخدمة المواطنين، ولم ولن تتقاعس عن القيام بعملها، وعن المثابرة على التخفيف قدر المستطاع من حدة الأزمات المتراكمة منذ سنوات طويلة.



كلام ميقاتي جاء خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث الذي عقد في فندق فينيسيا امس، حيث قال: ينعقد مؤتمركم على وقع أزمة الشغور الرئاسي المستمر منذ أشهر من دون ظهور بوادر حل، بعدما تمترست الأطراف الداخلية المعنية خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها، وبعدما دخلت الوساطات الخارجية أيضا في دائرة المراوحة حتى إشعار آخر.



وأضاف: أؤكد بكل ثقة أن الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لاتزال تؤمن استمرارية الدولة ومؤسساتها، بعدما تسلل التعطيل الممنهج إلى سائر المؤسسات، بفعل الحسابات والتعقيدات السياسية التي تتحكم بعملها. وتابع: الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية، وليست هي التي تمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية، هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بإلصاقها بالآخرين، وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها. في المقابل، ثمة من تستهويه وضعية المعارضة، فيصوب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة، وكأن البلد يتحمل مزيدا من الجدل والسجالات العقيمة.



وقال: لقد تعاليت كثيرا على الافتراءات والاتهامات التي طالت الحكومة وطالتني شخصيا، لقناعتي بصوابية العمل الذي نقوم به لمصلحة البلد، وإذا كان البعض اعتبر هذا الموقف ضعفا أو تشبثا بالمنصب، فهو مخطئ جدا، ومخطئ أكثر من يعتقد انه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة، فيحدد مسبقا ما يجب القيام به وما هي المحظورات والممنوعات، وفق ما يتم تسريبه مباشرة أو بالواسطة.



وتوجه إلى المعترضين بالقول: انتخبوا رئيسا جديدا بأسرع وقت فتنتفي كل الإشكالات المفتعلة، وارحموا الناس وأوقفوا افتعال تشنجات وسجالات لا طائل منها، توقفوا عن نهج السلبية ونمط التعطيل وعن الشحن الطائفي، وقد مررنا بالأمس القريب بـ «قطوع» استطعنا تجاوزه بحكمة المعنيين ووعيهم.



وختم: ان المغتربين هم الرئة التي يتنفس منها لبنان، بفضل خبراتهم المهنية التنافسية، والكفاءة والريادة المعترف بهما لهم حتى من قبل أشد المنافسين.. وكذلك بفعل شبكة العلاقات الواسعة التي يتمتعون بها، وقدرة الربط والضغط والتأثير في مراكز القرار، خاصة الاقتصادية والمالية والصناعية والتكنولوجية، في دول الانتشار.