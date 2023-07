ما الفيتامينات والمعادن التي يوصي بها خبراء التغذية لحماية العين؟



مثل بقية أجسامنا، يمكن أن تعتمد صحة أعيننا على ما نأكله. وحذر أحد الخبراء من أننا قد لا نأكل ما يكفي من العناصر الغذائية الصحيحة للحفاظ على صحة أعيننا.



وقالت د.إيما ديربيشاير، أختصائية التغذية في مجال الصحة العامة: «من المثير للقلق، أن منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة كبيرة في الحاجة إلى رعاية العيون في العقود القادمة، ما قد يضع مزيدا من التحديات على أنظمة الرعاية الصحية. مثلما قد نأكل لتغذية عقولنا، نحتاج إلى تغذية رؤيتنا أيضا».



وأضافت: نعيش جميعا حياة مزدحمة، وقد يكون من الصعب ضمان حصولنا على جميع العناصر الغذائية التي نحتاجها للحفاظ على صحتنا مع تقدمنا في العمر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكثيرين منا، وفقا لاستطلاعات التغذية الحكومية - المسوح الوطنية للنظام الغذائي والتغذية (NDNS) - مذنبون بعدم تناول خمس فواكه وخضراوات يوميا، وأوصت على وجه التحديد بأربعة فيتامينات ومعادن ضرورية لدعم الرؤية الجيدة، وهي: فيتامين C - فيتامين E - النحاس - الزنك.



ويمكن زيادة تناولنا لهذه الفيتامينات والمعادن، إما من خلال النظام الغذائي أو عن طريق تناول المكملات الغذائية. وأوضحت د.ديربيشاير: «يسهم كل من فيتامين C وفيتامين E والنحاس في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، بينما يسهم الزنك في الحفاظ على الرؤية الطبيعية».



ومع ذلك، فإننا لا نحصل بالضرورة على جميع العناصر الغذائية التي نحتاجها للحفاظ على صحتنا الغذائية مع تقدمنا في العمر. على سبيل المثال، تظهر NDNS أننا لا نحقق دائما مدخول المغذيات الموصى به من الزنك، وهو عنصر غذائي يوجد بتركيزات عالية في شبكية العين.



وأشارت د.ديربيشاير: «قد تساعد بعض العناصر الغذائية التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، مثل الفيتامينات C وE والنحاس على تعويض بعض هذه التأثيرات، ولهذا السبب يجب تطوير الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة كعادة منذ سن مبكرة». وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين C الفواكه الحمضية والفلفل والفراولة والطماطم والخضراوات الصليبية والبطاطا البيضاء. بينما يوجد فيتامين E في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والفواكه والخضراوات، مثل زيت جنين القمح وعباد الشمس وزيت فول الصويا وبذور عباد الشمس واللوز والفول السوداني وزبدة الفول السوداني واليقطين. وأفضل طريقة للحصول على النحاس تشمل الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم العضوية والمحار والأسماك والمكسرات والبذور. ويمكن العثور على الزنك في المحار واللحوم الحمراء والدواجن والفاصوليا والمكسرات وسرطان البحر والحبوب الكاملة.

المصدر: «إكسبريس»