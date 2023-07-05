مفرح الشمري



بما ان الاعلام الكويتي اعلام رائد في المنطقة، لذلك يحرص القائمون عليه على استقطاب الشباب الكويتي للعمل فيه تحقيقا لرؤية الكويت 2035، ليكون اعلاما يعتمد على سواعد ابنائه للتميز في ظل المنافسة الشديدة التي تعيشها خصوصا في مجال الاعلام وبجميع مجالاته، لذلك نفرح دائما بوجود وجوه جديدة شبابية تعمل في التلفزيون بجميع عناصره، ومن هذه الوجوه التي دخلت الى استديوهات تلفزيون الكويت حاليا المؤلفة الواعدة والمميزة فلول الفيلكاوي التي قررت ان تدخل الى العمل التلفزيوني من خلال قراءة وكتابة التقارير المرئية التي تبث عبر برنامج «مساء الخير ياكويت» التلفزيوني، لتخطو اولى خطواتها في العمل التلفزيوني بعد ان تميزت في المسرح من خلال تأليفها او معالجتها للعديد من المسرحيات المميزة مثل «العرس» و«الهجين» و«الطابور السادس» و«الموت الاسود» و«البروة» و«دولاب امي» التي قدمتها على مسارح الرياض مع الفنان القدير عبدالله السدحان، ونالت العديد من الجوائز في المسرح لتميزها في الكتابة والمعالجة الدرامية للعديد من النصوص العالمية.



دخول المؤلفة فلول الفيلكاوي للعمل في التلفزيون مكسب لكونها من مخرجات المعهد العالي للفنون المسرحية قسم النقد والادب المسرحي اضافة إلى انها تمثل الفتاة الكويتية الحريصة على رفع اسم بلادها عاليا في كل مجال تعمل به.



شكرا للمسؤولين في تلفزيون الكويت على اعطاء الفرصة للجيل الحالي حتى يتحمل المسؤولية للمحافظة على ريادة الكويت الاعلامية من خلال شبابنا الذين نفخر بهم دائما، ونتمنى للمؤلفة فلول الفيلكاوي النجاح في تجربتها التلفزيونية.