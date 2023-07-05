تنطلق اليوم منافسات دورة الالعاب العربية الـ 15 التي تحتضنها الجزائر حتى 15 الجاري بمشاركة 6000 رياضي ورياضية من مختلف الدول العربية يتنافسون في 23 لعبة، منها 3 لأصحاب الهمم، من خلال 245 مسابقة رياضية تقام فعالياتها في 5 مدن مختلفة هي: الجزائر، قسنطينة، وهران، تيبازه، وعنابة.



وتعود دورة الألعاب العربية إلى الواجهة من جديد بعد انقطاع طويل دام 12 عاما منذ النسخة الأخيرة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة في 2011 قبل أن يغيب هذا التجمع الرياضي العربي الذي انطلق من مدينة الاسكندرية في مصر عام 1953.



ويترأس وفد الكويت مدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية اللواء ركن طيار م.محمد سعيد الخلفان بمشاركة 32 لاعبا ولاعبة يمثلون 6 رياضات مختلفة تشمل ألعاب القوى (رجال وسيدات)، المبارزة (رجال)، الدراجات الهوائية (رجال وسيدات)، المصارعة (رجال)، الشطرنج (رجال وسيدات)، والريشة الطائرة (رجال وسيدات).



وقد شاركت الكويت في 11 نسخة سابقة حصدت من خلالها 89 ميدالية (20 ذهبية، 23 فضية، 46 برونزية)، وحققت الكويت المركز السابع من بين 21 دولة مشاركة في آخر نسخة (قطر 2011).



من جانبه، عبر رئيس الوفد اللواء ركن طيار م. محمد سعيد الخلفان عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في المحفل الرياضي الكبير الذي يعزز اللحمة العربية بين جميع الرياضيين ويرسخ روح المنافسة الشريفة والقيم الرياضية، مضيفا أن توقيت الدورة جاء في وقت مميز نظرا لإقامتها قبل انطلاق دورة الالعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغزو بالصين سبتمبر المقبل.



وأشاد الخلفان بجهود المنتخبات الوطنية في الأشهر الماضية خلال فترة الإعداد والتحضير والتدريب للظهور بأفضل المستويات وتمثيل الكويت بأفضل صورة في المحفل العربي.



وبين الخلفان أن جميع المنتخبات باشرت تدريباتها اليومية بعد وصولها الجزائر وبحسب المدينة التي ستقام فيها منافسات كل لعبة.



إلى ذلك، تنطلق اليوم منافسات ألعاب القوى للرجال والسيدات على ملعب الساتو في مدينة وهران ويلعب بطل منتخبنا الوطني يعقوب اليوحة نهائي سباق 110م حواجز في السابعة والنصف مساء، كما تخوض البطلة مضاوي الشمري نهائي سباق 100م في الثامنة والنصف مساء، ويلعب بطلنا عيسى الزنكوي نهائي مسابقة قذف الرمح في التاسعة مساء.



ويطمح أبطال منتخبنا الوطني إلى صعود منصات التتويج وافتتاح رصيد الكويت من الميداليات، ويضم منتخبنا الوطني لألعاب القوى كوكبة من النجوم القادرين على منح الكويت العديد من الميداليات المتنوعة.