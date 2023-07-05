

يعقوب العوضي



تعاقدت إدارة نادي التضامن مع المدرب الوطني سامي العلي لقيادة فريق الأشبال تحت 12 سنة للكرة الطائرة، قادما من نادي الكويت حيث كان ضمن الجهاز الفني لمدة عشرة مواسم متتالية نجح خلالها في تحقيق عدة ألقاب. وفي هذا الإطار، توجه العلي بالشكر لمجلس إدارة نادي الكويت ورئيس الجهاز الإداري للعبة محمد النصف، مشيرا إلى أن النادي لم يبخل على الجهازين الإداري والفني واللاعبين بأي احتياجات ووفر البيئة المناسبة لجميع الفرق لتحقيق الإنجازات، كما شكر إدارة نادي التضامن على ثقتها به، مؤكدا أنه سيسعى ليكون عند حسن ظن الجميع.