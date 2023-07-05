يشارك منتخب الكويت للسرعة على الجليد (السبيد) التابع لنادي الألعاب الشتوية الكويتي والمكون من أربعة لاعبين ببرنامج تدريبي مكثف بكوريا الجنوبية لمدة 10 أيام ثم المشاركة في بطولة خاصة للمتدربين منتصف يوليو الجاري تستمر لمدة ثلاثة أيام.



وقال مدير المنتخب يوسف الكندري في تصريح صحافي قبيل مغادرة الوفد إن اللاعبين سالم العلاطي ومحمد النوري واديب حلاوة وحمد دعيج سيشاركون في هذا البرنامج القوي الذي يهدف لتطوير قدراتهم الفنية في هذه اللعبة الأولمبية.



واضاف الكندري أن لاعبي المنتخب سيتدربون بالبرنامج الذي يعمل على تنمية المهارات الفنية للعبة لمنافسات الفردي والفرق، معتبرا أن هذا البرنامج فرصة مميزة للاعبين للارتقاء بمستواهم الفني لاسيما أن كوريا تعد من أقوى المدارس في اللعبة على مستوى القارة الآسيوية.