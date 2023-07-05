دخل الكاتب الإسباني ـ البيروفي ماريو فارغاس يوسا، الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2010، المستشفى السبت الماضي بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد للمرة الثانية خلال 15 شهرا، على ما أعلن أبناؤه.



وقال أبناؤه، ألفارو وغونزالو ومورغانا، في بيان مشترك «نظرا لاهتمام وسائل الإعلام بالحالة الصحية لوالدنا، نعلن أنه في المستشفى منذ السبت بعد تشخيص إصابته بكوفيد». وأشار الأبناء الثلاثة في البيان، إلى أن فارغاس يوسا «يحظى برعاية صحية من جانب محترفين ممتازين وترافقه عائلته»، وطالبوا «وسائل الإعلام باحترام خصوصيته».



ولم يحدد البيان في أي مستشفى أو في أي مدينة يوجد المؤلف البيروفي الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 1993 والمقيم في مدريد.



وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر عائلية، أن حالته «مستقرة». وقد أدخل الكاتب البالغ 87 عاما إلى المستشفى بسبب كوفيد لأول مرة في أبريل 2022 في العاصمة الإسبانية، ومكث هناك لبضعة أيام.



ولد فارغاس يوسا في 28 مارس 1936 لعائلة من الطبقة المتوسطة في بيرو، وكان أحد أبرز الأسماء في مرحلة «الازدهار» الأدبي بأميركا اللاتينية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز والأرجنتيني خوليو كورتازار.