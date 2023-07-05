

أرجئ انطلاق الرحلة الأخيرة للصاروخ «أريان 5»، الذي كان مقررا أمس من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية لأربع وعشرين ساعة بسبب رداءة الأحوال الجوية، على ما أعلنت شركة «أريان سبايس» في بيان.



وأوضحت الشركة أنه «بسبب رياح غير مواتية على علو مرتفع فوق مركز الفضاء في غويانا، قررت أريان سبايس عدم البدء بالمرحلة النهائية من عمليات التحضير للإطلاق».



ولفتت الشركة المسؤولة عن عمليات الإطلاق، إلى أن أقرب موعد لهذه العملية بات اليوم الأربعاء «شرط أن تكون الأحوال الجوية مواتية».



الرحلة السابعة عشرة بعد المائة والأخيرة لصاروخ «أريان 5»، الذي سيسحب من الخدمة بعد 27 عاما على بدء تشغيله، ستحمل قمرا اصطناعيا فرنسيا للاتصالات العسكرية (سيراكوز 4 ب)، وقمرا اصطناعيا تجريبيا ألمانيا.