

على السواحل الألبانية، وفي منظر مذهل لإحدى البحيرات، تتنقل آلاف الطيور المائية في موئلها ذي اللون الأزرق السماوي، بينما ينكب عمال في منطقة مجاورة، على أعمال حفر في موقع مخصص لإقامة مطار.



وتحتج منظمات بيئية غير حكومية على خطة السلطات في بناء ثالث مطار في ألبانيا على شواطئ البحر الأدرياتيكي. وسيمثل مطار فلورا ـ التي تقول المنظمات إنه يقام في منطقة محمية ـ «تهديدا خطرا» على مجموعات طيور النحام الوردي والبجع البلقاني وأنواع مهاجرة أخرى تتخذ من هذه المنطقة موئلا.



وتؤكد الحكومة التي تنسجم في الرأي مع السكان المحليين أن البنية التحتية ضرورية لإحراز تقدم في القطاع السياحي وزيادة عدد الوظائف في بلد يهاجر سكانه بأعداد كبيرة بسبب الفقر والبطالة. وتشدد على أن الموقع يمتثل لكل القواعد البيئية وأن الطيور لن تتعرض لأي إزعاج.



ويشير علماء البيئة إلى أن المطار سيقلص بصورة كبيرة موائل الحيوانات والنباتات، فيما ستضر حركة الطيارات بهجرة الحيوانات وتكاثرها وستسيء بشكل دائم للنظام الإيكولوجي المذهل. ويقول المتخصص في التنوع البيولوجي نيكو دوماني لوكالة «فرانس برس»: «بدأنا نلاحظ قلقا يظهر على عدد من الأنواع».