دشن صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، والذي يعد الأكبر والأكثر كفاءة عالميا، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا ودون أي تأثيرات بيئية، وبتكلفة بلغت 4 مليارات درهم.



وأكد الشيخ حمدان بن محمد أن دبي تواصل ترسيخ ريادتها في مجال استدامة البيئة، ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرصه على أن تكون دبي بين أكثر مدن العالم استدامة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الاماراتية «وام».



وأشار إلى أن مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان يعزز توجه دبي الإستراتيجي في تبني الحلول المستدامة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وقال: «ماضون في العمل على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التوازن بين الحفاظ على البيئة والنمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات الرفاه، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة».



وأضاف ولي عهد دبي: «يبدأ المركز الجديد منظومة متكاملة وصديقة للبيئة في مجال جمع النفايات ومعالجتها وفقا لأعلى المعايير العالمية وأحدثها بما يرسخ نهج الاستدامة في إمارة دبي».



وشهد أول عملية لتحويل النفايات إلى طاقة دون أي تأثيرات بيئية، حيث جرى تشغيل خطين من أصل خمسة خطوط، تستقبل نحو 2.300 طن من النفايات الصلبة يوميا، إذ يتم استخدام ضغط البخار لإحداث طاقة دوران كفيلة بتحريك المولد الكهربائي، لإنتاج قرابة 80 ميغاواط في الساعة من الطاقة المتجددة، ترتفع عند افتتاح المرحلة الثانية إلى 220 ميغاواط من الطاقة في الساعة، بإجمالي 5280 ميغاواط في اليوم.