بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والسابعة والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن الشيخ أحمد الفهد أشاد في برقيته بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع الكويت والولايات المتحدة الأميركية وبحرص البلدين الدائم على تعزيزها والارتقاء بأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.

وأضافت أن وزير الدفاع تمنى في البرقية للولايات المتحدة الأميركية الصديقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.