الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلن نادي الغرافة القطري تعاقده الرسمي مع المحترف التونسي فرجاني ساسي لمدة موسمين، وذلك بعد شراء عقد موسمه الأخير من نادي الدحيل، كما أبرم نادي الغرافة صفقة انضمام الإيفواري يوهان بولي لمدة موسمين أيضا في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع نادي الريان بنهاية الموسم المنصرم، لينضم الثنائي الجدد إلى الجزائري ياسين براهيمي المستمر مع الفريق من الحرس القديم.



وكان نادي الغرافة وجه شكره إلى الثنائي الجزائري إسحاق بلفوضيل ومهدي تاهرات والمدافع الأوزبكي إسلوم توختاخوجاييف عن صفوف الفريق، وذلك بعد انتهاء عقودهم.



ومن المقرر أن يخوض نادي الغرافة معسكر تدريبي في سلوفاكيا خلال الفترة من 18 الجاري حتى 3 أغسطس المقبل.



هذا، ويخوض نادي السد أولى مبارياته الودية بمعسكره الخارجي في منطقة سيفيليد تيرول النمساوية في 7 مساء اليوم مع نادي SVG Reichenau.