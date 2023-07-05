منحت جامعة كرانفيلد البريطانية الباحث الكويتي عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية د.عبدالله الخالدي جائزة «آرثر ليفبفر» في الفيزياء تقديرا لإسهاماته وأبحاثه العلمية التي أنجزها خلال مرحلة الدكتوراه.

وأعرب الخالدي في تصريح لـ «كونا» اليوم عن فخره وسعادته بقرار الجامعة منحه الجائزة هذا العام عرفانا بأثر ومستوى الأبحاث العلمية والإسهامات التي قدمها في رسالته للدكتوراه، فيما أهدى هذا الإنجاز للكويت أميرا وحكومة وشعبا، حيث تناولت الأبحاث تصميم وتطوير الجيل القادم من محركات النقل وناقلات الهيدروجين واتساق هذه الأبحاث مع التوجه العالمي للتخارج الكربوني وتطوير البنية التحتية للاعتماد على الهيدروجين كوقود نظيف لمواجهة أزمة الاحتباس الحراري.



وبين الخالدي أنه تم نشر عدة أوراق علمية من رسالته للدكتوراه في مجلات عالمية مرموقة تسعى لإيجاد حلول وتصاميم هندسية مبتكرة لرفع كفاءة سلسلة توريد ونقل الهيدروجين كوقود نظيف خال من الكربون عن طريق تصميم جديد لناقلة هيدروجين عملاقة لنقل 280 ألف متر مكعب من الهيدروجين المسال في كل رحلة.



وأفاد بأن هذه الناقلات تعمل بنظام دفع غير تقليدي يعتمد على تصميم واختبار الدورات الغازية البخارية المركبة التي تعمل على الهيدروجين كنظام دفع للناقلة.



ولفت إلى أن أعماله تسهم في تحقيق الهدف العالمي للوصول للانبعاثات الكربونية الصفرية في المستقبل وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخي العالمي وهي نواة لمشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر الذي «يرجو أن تتبناه حكومة الكويت لتواكب التطور العالمي في هذا المجال الحيوي».



وتطرقت أبحاث الخالدي للتقييم التقني والبيئي والاقتصادي لهذه التصاميم الجديدة وتحليل استقرار ناقلات الهيدروجين في ظروف مناخية مختلفة من خلال محاكاة رحلات مختلفة حول العالم.



وسميت الجائزة باسم العالم آرثر ليفبفر تقديرا لدوره المحوري وإسهاماته الكبيرة في مجال فيزياء الاحتراق وهندسة الدفع وتمنحها جامعة كرانفيلد لأفضل رسالة دكتوراه على مستوى المملكة المتحدة في هذا المجال.