وجّه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزيرة الاشغال العامة د.أماني بوقماز، قال في مقدمته: بناء على تطبيق ما جاء في الكتاب الصادر من ديوان الخدمة رقم (20323030098) بتاريخ (2023/04/17) بشأن وقف تكليف شاغلي الوظائف الاشرافية بنظام النوبة في الادارة العامة للطيران المدني والذي أسفر عن قيام الموظفين الاشرافيين بوقفة احتجاجية بتاريخ (2023/06/22).



أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:



1- ما أسباب تطبيق القرار على الموظفين الاشرافيين على الرغم من اقرار اللجنة الاستشارية القانونية الفنية المشكلة بالقرار، الوزاري رقم (70) لسنة 2022 المعدل بالقرار الوزاري رقم (10) لسنة (2023) بحضور ادارة الفتوى والتشريع بعدم صحة ملاحظة وقف تكليف شاغلي الوظائف الاشرافية بنظام النوبات وتوصيتها باستمرار تكليفهم؟



2- نظرا لحساسية جميع قطاعات الطيران المدني والتي تتطلب حرصا فنيا عاليا لمتابعة تطبيق المعايير والاجراءات القياسية للمطارات العالمية الموصى بها من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ما خطتكم في حال قرر شاغلو الوظائف الاشرافية التنازل عن وظائفهم -ان تم تطبيق القرار- في ظل عزوف موظفي النوبات عن تسكين الوظائف الاشرافية بسبب فقدان المميزات المالية؟



3- ولما تتطلب جميع قطاعات الطيران المدني المتضررة من القرار العمل على مدى اليوم (7/24)، هل قمتم بالاجتماع مع ديوان الخدمة المدنية لبحث استحداث مسمى (رئيس قسم مراقب مناوب) للأقسام والمراقبات المتضررة من القرار سالف الذكر؟