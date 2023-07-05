عاطف رمضان

أظهرت إحصائية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن إجمالي المعاملات التي قدمتها خلال شهر يونيو بلغت 24261 معاملة.



ووفق الاحصائية، فإن المعاملات التي تمت من خلال تطبيق «سهل» الإلكتروني بلغت 20365 معاملة، والطلبات الإسكانية 155 طلبا، وشهادات لمن يهمه الأمر 116 شهادة، والخدمة الهاتفية 2132 معاملة، وبلغ عدد معاملات بدل الإيجار 253 معاملة، والتخصيص 206 معاملات، والتوزيع 395 معاملة، والتوثيق 232 معاملة.



وبلغت معاملات التحصيل خلال يونيو 78 معاملة والمساكن المؤجرة 84 معاملة و193 معاملة تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.