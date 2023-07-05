الجامعيون الذين أمضوا 5 سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة الجامعية

وكلاء الضباط الأوائل الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الذين أمضوا 15 سنة بالخدمة

بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بالارتقاء بالعنصر البشري في المؤسسة الأمنية وتطويره من خلال تنمية قدراته العلمية ومهاراته الميدانية، أعلن قطاع شؤون التعليم والتدريب خطة الوزارة عن عقد دورتين لضباط الصف الجامعيين الذين امضوا خمس سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة الجامعية ووكلاء الضباط الأوائل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والذين امضوا 15 سنة بالخدمة للموسم التدريبي 2023-2024.



وأضافت أنه ستبدأ الدورتان (السابعة لوكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة - الثالثة عشرة لضباط الصف الجامعيين) بتاريخ 2023/10/8.