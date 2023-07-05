عبدالكريم العبدالله

أكدت وزارة الصحة أن إجمالي عيادات الطفل السليم في مراكز الرعاية الصحية الأولية يبلغ 73 عيادة في جميع المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن عيادات الطفل السليم عيادات متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة والرعاية العلاجية لدى الأطفال.

وأوضحت أن المرحلة العمرية التي تستهدفها هذه العيادات هي الأطفال الأقل من 5 سنوات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن من أبرز خدمات عيادات الطفل السليم في مراكز الرعاية الصحية الأولية مراقبة ومتابعة نمو الطفل الجسدي وتطوره الذهني والإدراكي، وعمل الفحوصات الطبية لكل مرحلة عمرية حسب الحاجة، إلى جانب متابعة التطعيمات وفق البرنامج الوطني للتطعيم، وخدمات التثقيف الصحي لدى الآباء والأمهات والمتابعة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية، والتقييم الغذائي. وذكرت وزارة الصحة أن هذه العيادات تقدم كذلك خدمات الفحص للأمراض الشائعة للأطفال في هذه المراحل مثل السمنة ومشاكل السمع ومشاكل الرؤية وفحص خلع الورك الخلقي وتأخر النمو واضطراب طيف التوحد وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأوضحت أن عيادات الطفل السليم تقدم كذلك نصائح السلامة الإرشادية للحد من حوادث الأطفال خاصة بالمنزل.