بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع أمس عقب استقبال الشيخ أحمد الفهد في مكتبه بقصر بيان للأمير تركي بن محمد والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد.

وذكر البيان انه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف أن وزير الدفاع أشاد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تقوم على أساس وحدة الدين والدم والتاريخ والمصير المشترك والروابط الأخوية الراسخة في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد.