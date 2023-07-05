تعمل البنوك الإقليمية في مختلف الدول العربية على الاستفادة من «رالي» الذهب الذي من المتوقع أن يصل فيه سعر المعدن الأصفر حسب بعض الخبراء إلى قمم جديدة، (2000 دولار)، تشمل الخطط الاستثمارية المتبعة فتح محافظ استثمارية جديدة لعملاء قائمين في تلك البنوك تحت ما يسمى «الاستثمار المحمي».



المحفظة الاستثمارية الجديدة، المقدمة من مختلف البنوك الإقليمية بالأخص البنوك الإماراتية مثل بنك المشرق وبنك دبي الوطني، تعرض على العملاء خططا استثمارية لفترات تتراوح بين 12 شهرا إلى سنتين، من خلال شراء صناديق متداولة في البورصة تلاحق سعر الذهب.

ما هو «الاستثمار المحمي» وكيف تتم إدارته؟



«الاستثمار المحمي» كما يعرفه عيسى البنا، من فريق عمل موقع «ثقة» المختص في عالم الاستثمار المالي، هو خطة استثمارية تديرها المؤسسات المالية الكبيرة مثل البنوك.



في البداية كان الاعتقاد أنه أحد أنواع الاستثمارات التي تدار من خلال برنامج التداول الآلي المتوافر لدى المؤسسات المالية الكبيرة، لكنه في الحقيقة يدار من خلال موظفي المؤسسات المالية بشكل مباشر.



إن هذه الاستثمارات يتم تداولها بشكل يومي من قبل خبراء إدارة محافظ تعمل ضمن فريق ذراع الاستثمار لدى هذه البنوك.



يتكون «الاستثمار المحمي» من مجموعة عملاء يتم إدراجهم في «مجموعات» استثمارية تضع رأس المال المخاطر في مكان واحد، مع ضمان تحقيق عوائد على الاستثمار من قبل البنك لمصلحة هؤلاء العملاء تتراوح ما بين 5 و25% إن استوفوا الشروط، وأهم هذه الشروط إتمام الفترة المتفق عليها دون سحب رأس المال المخاطر.



يعمل مديرو المحافظ الاستثمارية في البنوك على متابعة أسعار صناديق الذهب، وأشهرها SPDR Gold Share في السوق الأميركي بشكل يومي، حيث إنه عكس الأسهم، فالذهب يتم تداوله على مدار اليوم، مما يشكل سيولة كبيرة والتعرض له يحتاج إلى متابعة لحظية للأسعار.



يحتاج الاستثمار من خلال البنك في الذهاب إلى رأسمال يبدأ من 50 ألف دولار أو ما يعادله بالعملة المحلية، لذلك أصبح الكثير من المستثمرين الأفراد يبحثون عن فرص استثمارية أخرى، نذكر لكم بعضها.

كيف يمكن الاستفادة من «رالي الذهب» خارج البنوك؟



يمكن المضاربة على سعر الذهب خارج البنك من خلال شركات الوساطة المحلية والعالمية، مثل شركة XTB التي تحمل تراخيص إماراتية وأوروبية ولديها مكاتب تمثيلية في مدينة الكويت بالشراكة مع خبيرة أسواق المال إيمان العياف.



تعتبر إيمان العياف أول كويتية تدخل باب التدريب والتأهيل في كل ما يتعلق بعالم التداول والاستثمار في الكويت، مع شراكة ناجحة مع شركة XTB التي لديها مقر رسمي في دبي.



يمكن من خلال منصة XTB شراء وبيع عقود الذهب بشكل آمن، مما يسمح للمستثمرين الأفراد الاستفادة من «رالي الذهب» دون الحاجة لاستثمارات كبيرة مثل تلك الاستثمارات التي تحدثنا عنها لدى البنوك.

ما البديل عن الذهب في ظل الأزمات الحالية؟



يراهن كبار أسواق المال على أسعار العملات الرسمية، على رأسها الـ «بيتكوين»، حيث شهدت العملة الرقمية الأكثر تداولا في العالم صعودا مفاجئا في ظل ثبات أسعار الفائدة، وتخطى سعر الـ «بيتكوين» 30 ألف دولار في بداية شهر يوليو 2023، ويعتبر هذا أعلى سعر لـ «بيتكوين» لهذا العام بعد الهبوط الحاد الذي شمل كل العملات الرقمية الأخرى.



من جانب آخر، يرى بعض المستثمرين أن سوق الأسهم خلق قيعان جديدة لمن كان يملك السيولة اللازمة، وما زالت هناك توقعات بهبوط آخر في هذا السوق الذي سيشهد ازدهارا كبيرا متوقعا بعد الانتهاء من الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية ـ الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي.

هل الاستثمار في هذا الوقت آمن؟



يقول البنا، من فريق موقع «ثقة»، إنه لا يوجد ما يسمى «الاستثمار الآمن» إلا في حالة واحدة، أن تحمل جهة محددة بين الأطراف المتعاقدة المخاطرة الكاملة، وفي حالتنا هذه الاستثمار من خلال البنك.



لكن، عند التداول على أسعار الذهب مع شركات مثل XTB، يمكن أن تكون العوائد أكبر بكثير من العوائد المتوقعة من خللا البنوك، وذلك لأنه كلما ارتفعت المخاطرة ارتفعت العوائد، بذلك ينصح البنا بعدم المخاطرة في أسواق المال سواء من خلال البنوك أو شركات التداول إلا بعد التأكد من أن المستثمر يعي المخاطر بهذه الاستثمارات المختلفة.



من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي باسم موقع «مجتمع الدولار» محمد موسى إن الأسواق المالية الآن في حالة عدم اليقين، مع أن الأعين تتجه نحو أسواق الأسهم القيادية بشدة بعد تخطي شركة «آبل» حاجز 3 تريليونات دولار كأكبر شركة من حيث القيمة السوقية على مر العصور، لذلك ينصح بدراسة الأسواق والخطط الاستثمارية بشكل كبير قبل أخذ أي قرار مالي في أي اتجاه.