

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يتطلع النادي العربي القطري إلى جمع الشقيقين البرازيلي رافينيا ألكانتارا ـ لاعب العربي الحالي ـ والإسباني تياغو ألكانتارا ـ زميل المصري محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي ـ داخل صفوف الفريق القطري خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي.



وحرص النادي العربي على فتح الموضوع مع لاعب الفريق رافينيا من أجل إقناع شقيقه بارتداء قميص النادي العربي في الموسم الجديد، على الرغم من أن تياغو أبدى رغبته في البقاء مع ليفربول، لكنه لم يغلق باب الرحيل عن «الريدز» لخوض تجربة جديدة.



ويخوض النادي العربي معسكرا تدريبيا في مدينة جيرونا الإسبانية خلال الفترة من 22 الجاري حتى 9 أغسطس المقبل.



وتترقب الجماهير «العرباوية» الكشف عن مصير صفقات الفريق قبيل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، ومازال مصير الصفقات الجديدة غامضا، في الوقت الذي يتردد فيه عدم نية إدارة النادي تجديد تعاقدها مع الآيسلندي آرون غونارسون، بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم المنصرم، بالإضافة إلى الاستغناء عن الإسباني مارك مونييسا لعدم ظهوره بالشكل المأمول مع الفريق.



وتسابق إدارة العربي الزمن لحسم ملف السوري عمر السومة الذي انتهت فترة إعارته مع نهاية الموسم الماضي من أهلي جدة السعودي، وهو ما ينطبق على النجم التونسي يوسف المساكني المعار من نادي الدحيل، فيما يعد البرازيلي رافينيا ألكانتارا الوحيد الذي ضمن بقاءه مع الفريق.



إلى ذلك، أعلن نادي السد عن مواجهة ودية تجمعه بالرجاء البيضاوي المغربي يوم 21 الجاري على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وذلك في آخر مبارياته الودية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم والتي ستنطلق 27 الجاري.



ويلعب السد ضمن المجموعة الثانية التي تضم برفقته أندية الهلال السعودي، الوداد البيضاوي المغربي، وأهلي طرابلس الليبي.



وكشف نادي السد عن تغيير موعد فريق الكرة من معسكره الخارجي بمنطقة سيفيلد تيرول بالنمسا، إلى يوم 15 يوليو بدلا من الموعد السابق 19 من نفس الشهر.



السد يفاوض نجم بنفيكا



من ناحية أخرى، علمت «الأنباء» من مصادرها أن المحترف البلجيكي لنادي الدحيل إدميلسون جونيور (28 عاما) بصدد الحصول على الجنسية القطرية، ليكون جاهزا لتمثيل العنابي في منافسات كأس أمم آسيا 2023، والتي ستقام خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.



ويغيب إدميلسون عن مباريات الدحيل منذ فبراير الماضي، بسبب إصابة قوية تعرض لها على مستوى الركبة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد خلال الأسابيع المقبلة.