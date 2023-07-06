

ذكر تقرير إخباري أمس أن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم زار هاري كين قائد فريق توتنهام الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي، بهدف إقناعه بالانضمام إلى بايرن في الصيف.



وذكرت صحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية في عددها الصادر الأربعاء أن توخيل وحسن صالح حميديتش اجتمعا مع هاري كين في منتصف مايو الماضي في منزله في العاصمة البريطانية (لندن).



وأضاف التقرير أن هاري كين كان معجبا للغاية بالمحادثات مع توخيل وأشار إلى نيته في الانضمام لبايرن أملا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا معه.



تجدر الإشارة إلى أن هاري كين، الذي تردد أنه يمثل هدفا لمان يونايتد أيضا، يرتبط بعقد مع توتنهام يستمر حتى عام 2024.



وتردد أن بايرن ميونيخ يجهز عرضا ثانيا لهاري كين بعد أن تقدم بعرض سابق قيمته نحو 70 مليون يورو (76.3 مليون دولار) وقوبل بالرفض.



ويتطلع بايرن ميونيخ المتوج بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي إلى التعاقد مع مهاجم جديد بعد أن أخفق لاعبوه الحاليون في تعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة في الموسم الماضي.