

توج شباب بلوزداد بلقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، عقب تعادله 0-0 مع مضيفه النادي الرياضي القسنطيني ملاحقه المباشر، ضمن المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.



وهذا التتويج هو العاشر لشباب بلوزداد بعد أعوام 1965 و1966 و1969 و1970 و2000 و2001 و2020 و2021 و2022، علما أن شباب بلوزداد حطم رقما قياسيا جديدا بتتويجه بالدوري للمرة الرابعة على التوالي.



ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 58 نقطة، مقابل 47 نقطة للنادي الرياضي القسنطيني الذي اقترب من حسم المركز الثاني والمشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال إفريقيا، وهذا قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.



وفي بقية المباريات، فاز نادي اتليتيك بارادو الذي يصارع من أجل البقاء على ضيفه وجاره مولودية الجزائر 1-0، وضمن مولودية البيض البقاء بدوري الأضواء إثر فوزه على ضيفه جمعية أولمبي الشلف 2-0، وبذات النتيجة تغلب شبيبة الساورة على مضيفه هلال شلغوم العيد.



كما فاز مولودية وهران على وفاق سطيف 3-1، وتعادل اتحاد الجزائر مع ضيفه نجم شباب مقرة 0-0.