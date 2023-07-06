

أعلن نادي ليدز يونايتد الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعيين الألماني دانييل فاركه في منصب المدير الفني بعقد يمتد لأربعة أعوام.



وتولى فاركه المهمة خلفا لسام الارديس الذي غادر النادي في نهاية الموسم الماضي عقب هبوطه من «البريمييرليغ» إلى دوري الدرجة الأولى (دوري البطولة).



ويمتلك فاركه خبرة جيدة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث صعد بنوريتش سيتي مرتين إلى الدوري الممتاز في غضون أربعة أعوام.



ورحل فاركه عن تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ عقب إنهاء الفريق، الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز العاشر.



وستكون المهمة الأولى لفاركه مع ليدز في طريقه إلى العودة لـ «البريمييرليغ» عبر المواجهة أمام كارديف سيتي يوم السادس من أغسطس المقبل بدوري البطولة الإنجليزية.