بعد سنوات أمضتها في المنزل منهمكة في تربية طفليها، وجدت سارة سكلينيكا اختصاصية النظم الكهربائية أن العودة إلى العمل تمثل تحديا كبيرا لها، لكن الأم البالغة من العمر 37 عاما صارت مستعدة لذلك بفضل مشروع نمسوي تجريبي، يدعي الريادة العالمية في معالجة البطالة طويلة الأمد.



وتفخر قرية غراماتنويزيدل القريبة من فيينا بالقضاء تماما على البطالة بعد ضمان العمل لجميع من ظلوا عاطلين عن العمل فيها لمدة طويلة وعددهم 129 شخصا.



ويوفر المشروع التجريبي واسمه اختصارا «ماغما» MAGMA التدريب في النجارة والبستنة والحياكة وغيرها من الأعمال التي يحتاجها المجتمع أو الأعمال التجارية المحلية بالحد الأدنى للأجور لكل من كان عاطلا عن العمل منذ أكثر من سنة.



وقبل البدء، يحصل المشاركون على جلسات الاستشارة والتوجيه مدة ثمانية أسابيع لتحديد نقاط قوتهم وأهدافهم. وأفاد كثيرون منهم بأن المشروع ساعد على إعادة بناء ثقتهم بأنفسهم.



وقال المنظمون إن جميع العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة في القرية قبلوا تقريبا عرض التدريب، أما من لم يشاركوا فكان ذلك لأسباب صحية.



وقال الخبير الاقتصادي بيتشيك إن نجاح النهج الذي يركز على المجتمع المحلي خصوصا «دليل على جدوى مفهوم فكرة ضمانات الوظائف».



وعلى الرغم من أن معدل البطالة في النمسا البالغ 4.6% أقل من متوسط المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي، تعاني الدولة الواقعة في جبال الألب من نقص في العمالة في الكثير من القطاعات، فيما مازال جزء من سكانها يعانون من التهميش.