في بلد يعتبر مشكلات الصحة العقلية وصمة عار، لم يجد شاب نيجيري ملجأ سوى رقصة «السالسا» اللاتينية الشهيرة للنجاة بحياته.



وقال إيميكا أديندو (35 عاما) إن «السالسا» كانت طوق النجاة من سوء المعاملة والاكتئاب والأفكار الانتحارية.



وهو الآن يساعد الآخرين على فعل الشيء نفسه من خلال دروس الرقص المجانية التي يقدمها في العاصمة أبوجا.



وأظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) صدر عام 2021 أن واحدا من كل ستة نيجيريين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما يعانون من الاكتئاب أو الاضطراب أو مشاكل نفسية أخرى.



وأرجع أديندو قدرته على التغلب على حزنه والعثور على السعادة إلى إبقاء نفسه منشغلا بالسالسا، وهي رقصة غير مشهورة في الدولة الأفريقية.



وتابع «ستكون هذه هديتي للعالم، منح الحب.. والتعبير عن السعادة».



وفي واحدة من الجلسات التي نظمها أديندو، قالت صاحبة إحدى الشركات واسمها برينسس سولومون «لقد ساعدني ذلك في تخفيف التوتر.. لقد كونت صداقات جديدة، والرقص يحافظ على لياقتي».