باشرت الحكومة الفنزويلية عملية عسكرية تهدف إلى طرد أكثر من عشرة آلاف من العاملين في التنقيب عن المعادن بدون تصريح في منطقة الأمازون على ما أعلن رئيس البلاد نيكولاس مادورو مقرا بأن هذا النشاط قضى على أنظمة بيئية حيوية في البلاد.



وأوضح الرئيس مادورو خلال مراسم ترقية ضباط في كراكاس «نحن بصدد طرد أكثر من عشرة آلاف منقب بطريقة غير قانونية مع نشر قواتنا المسلحة الوطنية البوليفارية على الأرض».



وأكد أن انتشار النشاط المنجمي غير القانوني «يقضي على الأمازون في أميركا الجنوبية وفنزويلا»، مشيرا إلى ان الانتشار العسكري يهدف إلى «تحرير» الأمازون و«حدائق فنزويلا الوطنية».



وتشن القوات المسلحة الوطنية البوليفارية عملية «اوتانا 2023» في متنزه ياباكانا الوطني الأكبر في البلاد والممتد على مساحة 320 ألف هكتار، حيث أقيم «ممر إنساني» لإجلاء المنقبين وعائلاتهم.



وينشط في هذه المنطقة الواقعة في جنوب فنزويلا منقبون محليون وآخرون يأتون من كولومبيا والبرازيل والإكوادور.