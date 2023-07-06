

توفيت عن عمر يناهز 82 عاما الصحافية والروائية النسوية الكندية دنيس بومباردييه التي كانت في طليعة النساء اللواتي برزن في وسائل الإعلام بمقاطعة كيبيك.



وأوضحت عائلة بومباردييه في بيان أنها «فارقت الحياة بسلام» في مونتريال «محاطة بمن أحبوها»، جراء «إصابتها بمرض سرطاني سريع التفشي»، مشيرة إلى أنها «بقيت حتى اللحظة الأخيرة من حياتها متمتعة بقوتها غير العادية وروحها وحس الدعابة لديها».



وأشاد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالراحلة، واصفا إياها بأنها امرأة «مثابرة وشغوفة وذكية وشجاعة». ولاحظ في منشور عبر تويتر أن «الأثر الذي تركته على كيبيك كان هائلا»، معتبرا أن «أعمالها ستبقى حية» بعد وفاتها.



وكانت دنيس بومباردييه من أبرز مذيعي «راديو كندا» في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته ببرامجها السياسية والثقافية التي أجرت من خلالها مقابلات مع عدد كبير من المشاهير.