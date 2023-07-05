ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء اليوم الأربعاء يفيد باندلاع حريق بيت عربي في منطقة جليب الشيوخ.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الصمود والعارضية والإسناد إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في بيت عربي يستخدم كمنجرة خشب بشكل مخالف.



وتمت السيطرة على الحريق، وجرى إخماده دون وقوع أي إصابات.



هذا، وتهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام في ملاك المباني السكنية بعدم تحويل هذه المباني الى غير الغرض المخصص لها، كما أهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استغلال السكن الخاص لأغراض تجارية وصناعية ومخازن ومناجر أخشاب لعدم تكرار حوادث مماثلة حفاظا على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.