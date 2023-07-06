أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، تفاصيل النسخة السابعة من مسابقة التأليف المسرحي، والتي تحمل اسم د.مصطفى سليم ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان.



وكشف رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي أن محور التسابق هذا العام لمسابقة التأليف المسرحي والتي تحمل اسم الراحل د.مصطفى سليم هو المسرح الشعري وذلك تكريما لاسمه لأنه كان من أهم شعراء المسرح في مصر، وسنعمل على تقديم أقلام شابة في المسرح الشعري سواء في النصوص الطويلة أو القصيرة أو المونودراما.



ويتم فتح باب التقديم بالنصوص اعتبارا من الأربعاء 5 الجاري وحتى 5 سبتمبر ولن تلقي أمانة الجائزة أي اعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك.



والمسابقة مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين، وأيضا كتاب المسرح في جميع البلاد العربية، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة، وستتم استضافة الفائزين بالجوائز الثلاث لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن الفعاليات بالدورة الثامنة.



ومن شروط المسابقة ألا يزيد عمر المتسابق في شهر نوفمبر 2023 عن 40 سنة، ويفضل أن تكون النصوص باللغة العربية الفصحى، على أن يتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة، ولا يسمح بالمشاركة لنفس الكاتب لأكثر من فرع.



الدورة الماضية من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حملت اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره د.انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة د.نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



للتقديم في المسابقة يمكنك الضغط على الرابط التالي:



https://forms.gle/R8FYeM997sp2Y8RC6