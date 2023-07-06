أحمد الفضلي



يستعد الفنان سليمان الشلال لتنفيذ مشروع فني جديد يتمثل بأغنية ستطرح في الاسواق كـ«سينغل»، يأتي ذلك بعد توقف لفترة ليست بالطويلة، حيث اعتاد الشلال الاطلالة على جمهوره بالجديد بشكل مستمر.



من جانبه، أكد الشلال حرصه على تقديم كل ما هو جديد ومميز لجمهوره، لكن الظروف قد تحول دون الظهور بشكل مستمر، موضحا انه حاليا يضع اللمسات الاخيرة على احدث اعماله الفنية والمتمثل بأغنية من المقرر ان تحمل عنوان «خل الكلام» حيث من المنتظر ان ترى النور في الاشهر المقبلة وتحديدا بعد انتهاء صيف هذا العام.



وذكر الشلال من خلال تصريح خص به قراء جريدة «الأنباء» ان الاغنية من كلمات الشاعر عادل العبدالهادي ومن ألحاني وألحان عادل ابوريان، وتولى مهمة التوزيع الموزع الموسيقي عبدالله العماني، موجها الشكر لجميع من تعاون معه في تنفيذ الاغنية والتي كان من المقرر ان ترى النور بعد عيد الاضحى، لكن قرار التأجيل الى الشتاء المقبل جاء بسبب أمور حالت دون تنفيذ الاغنية بالشكل الصحيح، وقرار التأجيل سيمنح العمل فرصة اكبر للظهور بشكل جيد، متمنيا ان تحصد الاغنية إعجاب جمهوره ومحبيه في الكويت وخارجها.