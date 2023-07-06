كيف نختار النظارات الشمسية؟

أول ما يجب الالتفات إليه هو الانتباه إلى مرشحات الأشعة فوق البنفسجية عند اختيار النظارات الشمسية.

فالحمامات الشمسية تشكل في بعض الأحيان خطورة على العيون، لذلك يجب شراء النظارات الشمسية التي تحمي العيون فعلا من تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

وتقول البروفيسورة تاتيانا شيلوفا اخصائية طب وجراحة العيون الخبيرة في تصحيح الرؤية بالليزر: «يجب الانتباه إلى نقطتين. الأولى نفاذية الضوء، وشدة تعتيم العدسة.

والثانية مرشحات (فلاتر) الأشعة فوق البنفسجية، أي انه حتى العدسة الشفافة تماما يمكن أن تحتوي على مرشحات للأشعة فوق البنفسجية وهي آمنة للبشر. أما النظارات ذات التعتيم القوي، ولكن التي لا توفر مثل هذه الحماية، فإنها من دون شك تشكل خطورة على البشر». وتشير الطبيبة إلى أن الطبيعة خلقت آلية حماية طبيعية في شكل حدقة يتغير قطرها حسب شدة الضوء، أي في الشمس تضيق جدا، وفي الليل تتسع.

فإذا كانت النظارات لا توفر حماية كافية من الأشعة فوق البنفسجية، مع أنها معتمة جدا، فإن الحدقة تتسع. ووفقا لها، في هذه الحالة تلحق الأشعة الضرر بقرنية العين وتؤثر سلبا في العدسة، التي تتفاعل مع الإشعاع، حيث تصبح الرؤية ضبابية وحتى قد تسبب إعتام العدسة، لذلك تنصح بضرورة أخذ هذه المسألة في الاعتبار عند شراء النظارات الشمسية. وتؤكد أن النظارات الشمسية الواقية من الأشعة تباع في الصيدليات فقط، وبالطبع ليست رخيصة الثمن.

أما النظارات التي تباع في المتاجر العامة والأكشاك وغيرها، فقد تكون جميلة الشكل لكنها لا توفر أي حماية من الأشعة فوق البنفسجية، ويثبت على النظارات الشمسية العالية الجودة معلومات عن الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية، حيث تعترض النظارات 90% من الأشعة التي طولها الموجي 380 نانومتر. وتنصح شيلوفا الأشخاص الذين يستخدمون العدسات اللاصقة بالامتناع عن استخدامها في الطقس المشمس لأنها لا توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

ووفقا لهـا، إذا كــــان الشخــص لا يرغب نهائيا في ارتداء النظارات الشمسية، فيمكنه وضع قبعة عريضة الحواف على رأسه. وللوقاية من الحروق يمكن استخدام قطرات مرطبة للعين.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»



