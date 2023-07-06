

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية العراق الشقيقة فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في عاصمة جمهورية أذربيجان باكو.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات الحيوية والمهمة، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز. كذلك التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على هامش الاجتماع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة د. حسين أمير عبداللهيان. وتمحور اللقاء حول استكمال المحادثات التي تمت في الكويت خلال زيارة الوزير الإيراني الأخيرة للبلاد الشهر الماضي وبحث التطورات المستجدة، وكان هناك تطابق في وجهات النظر بالنسبة لما تم طرحه. وأكد وزيرا خارجية البلدين أهمية تعزيز التعاون المشترك لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها، مع تشديدهما على ضرورة استمرار الحوار ودعم كل الجهود التي من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الخارجية بالجمهورية التركية الصديقة هاكان فيدان.



وجدد العبدالله التهنئة للوزير التركي على توليه منصبه الجديد وزيرا للخارجية في الجمهورية التركية الصديقة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح ولتركيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار، كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها وبحث كل ما من شأنه تحقيق تطلعات وطموحات شعبي البلدين الصديقين نحو المزيد من التطور والازدهار. وأعرب الجانبان خلال اللقاء، عن التطلع المشترك الى عقد أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين الصديقين في غضون نهاية العام الحالي بالكويت، كما تمت مناقشة التطورات الأخيرة على الساحتين الاقليمية والدولية والمستجدات الراهنة في المنطقة والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز.