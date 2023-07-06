بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أمس الأربعاء عقب استقبال الشيخ طلال الخالد للأمير تركي بن محمد والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.



وذكر البيان أن الشيخ طلال الخالد هنأ خلال اللقاء المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام وإتمام ضيوف الرحمن لمناسك الحج بسهولة ويسر في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين.



وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت.



من جانبه، أعرب الأمير تركي بن محمد عن شكره وتقديره للشيخ طلال الخالد على روح التعاون الأخوي والمتميز في الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء.



وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد.