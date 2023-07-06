استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في قصر بيان اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ومدير عام مكتب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية حمد بن سليمان بن حمد السليم.



إلى ذلك، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويــلا البوليفاريــة الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.