قال المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في الكويت مويسيس فينانسيو إن منظمة الأمم المتحدة تقوم بدور حيوي في الكويت من خلال دعم الحكومة في مواءمة خططها وتعزيز دورها في بناء الكفاءات الوطنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



جاء ذلك في بيان صحافي لبعثة الأمم المتحدة لدى البلاد امس الأربعاء بمناسبة إطلاق الأمم المتحدة لحملة إعلامية للتنمية المستدامة وذلك قبل قمة أهداف التنمية المستدامة المقرر عقدها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر المقبل.



ودعا فينانسيو القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وجميع المواطنين إلى المساهمة في تحقيق جدول أعمال (أجندة) أهداف التنمية المستدامة العالمية.



من جهته، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إن الكويت تقوم على تاريخ راسخ من التنمية والحفاظ على الاستدامة في صميم سياساتها واستراتيجياتها، مؤكدا على الجهود المتواصلة للحكومة في زيادة الوعي والتنفيذ والتنسيق على المستوى الوطني على مجالاتها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة البيئية.



وأضاف مهدي أن الحكومة اتخذت قرارا شاملا لدمج جميع أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية البلاد طويلة الأجل، مبينا ان رؤية (كويت جديدة 2035) متكاملة هيكليا مع أهداف وغايات التنمية المستدامة.



وأشار إلى مشاركة الكويت في اجتماع (منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى) والذي يعقد سنويا لمتابعة تنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة والمقرر عقده خلال الشهر الجاري في نيويورك لتقديم تقريرها الوطني الطوعي الثاني لتوثيق التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف من مختلف القطاعات ذات الصلة في الدولة وتحديد الاستراتيجيات وتجديد الالتزام بمراجعتها.