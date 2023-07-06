وجه النائب حمد العليان سؤالين إلى وزير التعليم د.حمد العدواني بشأن خطة الابتعاث، ووزير العدل والدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بشأن الوظائف الإشرافية في جهاز المناقصات المركزية.



وجاء سؤاله إلى وزير التعليم كما يلي:



نص دستور الكويت في المادة 13 على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، كما نص في المادة 14 منه على أن «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي»، وفي المادة 40 نص على أن «التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب. والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون..».



وقد عهد الدستور الكويتي إلى وزارة التعليم مباشرة شؤون التعليم والشهادات العلمية ومخرجاتها وكل ما يتعلق بها، وبالنظر إلى جودة التعليم والتي لم تعد تحتمل مزيدا من المساومات أو العبث فيها، وكذلك بالنظر إلى القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2023 الصادر في 5 يونيو 2023 بشأن إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، ونظرا لتبعات هذا القرار على الراغبين في دراسة الطب من أبنائنا الطلبة وضرورة إيجاد حلول وبدائل لاستيعابهم بعد صدور القرار، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما خطة الابتعاث الحالية للجامعات داخل الكويت وخارجها؟ وكم عدد المقاعد المخصصة لكل تخصص سواء كان في الجامعات داخل الكويت أو خارجيا حسب الدولة، وكم تكلفة الابتعاث، وهل تتضمن هذه الخطة تخصصات لا يحتاجها سوق العمل؟



2 ـ ما البدائل التي وفرتها الوزارة للطلبة الكويتيين الذين لديهم رغبة في دراسة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في مصر والأردن هذه السنة، وهل وضعت الدراسة التي بني عليها القرار الوزاري المذكور حلولا عملية لهذا الأمر؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.



3 ـ هل بحثت الآثار المترتبة على هذا القرار على سبيل الإيجاب أو السلب تجاه أبنائنا الطلبة قبل اتخاذه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.



4 ـ هل تعد الوزارة خطة بديلة للابتعاث تتوافق وحاجة سوق العمل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتلك الخطة.



5 ـ ما خطة الوزارة لتطوير التعليم في مجال التخصصات الطبية في البلاد وفتح المزيد من الكليات الطبية وتأهيل كوادر كويتية عاملة في هذا المجال؟



6 ـ ما خطة الوزارة لرفع الطاقة الاستيعابية لكلية الطب في جامعة الكويت، وما عدد المقاعد التي خصصت حاليا في الكليات الطبية في الكويت؟



وجاء سؤاله إلى وزير العدل كما يلي:



صدر قرار سمو رئيس مجلس الوزراء في أبريل 2023 بتحديد اختصاصات الوزارات في الحكومة السابقة، وتضمن تكليف وزير العدل باختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة وآخر قرار صادر من الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بتسكين الوظائف الإشرافية صدر في يونيو 2021 أي منذ عامين بتسكين بعض الوظائف الإشرافية وعددها 29 وظيفة إشرافية ما بين تسكين ونقل وندب في جهاز المناقصات.



ورغم مرور عامين على هذا القرار، إلا أنه لم تصدر قرارات أخرى لاستكمال تسكين وشغل ما تبقى من الوظائف الإشرافية الشاغرة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة ونشر في وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن استثناء وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة السابقة وقبل انتخاب مجلس الأمة الحالي (مجلس 2023) بعض العاملين في الجهاز المركزي للمناقصات العامة وتغيير التقييم السنوي لهم لتسكينهم في الوظائف الإشرافية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل سكن عدد من الوظائف الإشرافية في جهاز المناقصات المركزية مند عام 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وكم يبلغ عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة والتي لم تسكن؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وبصورة ضوئية من مرسوم تشكيل أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، إضافة إلى بيانات جميع العاملين في الجهاز والسيرة الذاتية لهم.



2 ـ ما مدى صحة المعلومات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي عن استثناء وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة السابقة بعض العاملين في الجهاز المركزي للمناقصات العامة وتغيير التقييم السنوي لهم لتسكينهم في الوظائف الإشرافية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الاستثناء الممنوح من الوزير، وكم عدد الموظفين الذين غيرت تقييماتهم، وهل هناك مواد في قانون الخدمة المدنية تتوافق مع إجراء الوزير؟



3 ـ ما أسباب استثناء هؤلاء الموظفين رغم توارد معلومات عن وجود خصومات تؤثر في تقدير الأداء؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تقدير الأداء للموظفين الذين سكنوا في الوظائف الإشرافية، مع تقديم تقرير بالخصومات الخاصة بالموظفين الذين استثنوا، مع إرفاق صورة ضوئية من التقييم السنوي للموظفين الذين استثنوا قبل التغيير وبعده.



4 ـ هل هناك موظفون لم يشملهم الاستثناء الممنوح من الوزير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان السبب.



5 ـ ما رأي إدارة الشؤون الإدارية في الجهاز المركزي للمناقصات العامة حول هذا الموضوع، وما رأي الأمين العام للجهاز أو المكلف عنه؟ مع تقديم أي مستندات متعلقة بهذا الشأن.



6 ـ ما أسباب عدم تسكين الوظائف الإشرافية حتى تاريخه، حيث لم تصدر قرارات الندب لما يزيد على سنتين؟