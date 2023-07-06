

1 - قيام الادارة العامة للطيران المدني بإصدار تصاريح دائمة لدخول مباني المطارات لإحكام أعمال الرقابة والتفتيش من قبل موظفي البلدية المختصين من حملة الضبطية القضائية سواء الخاصة بالإعلانات أو غيرها من الانشطة التي تخضع لاختصاصات البلدية بموجب قانون إنشائها ولوائحها المختلفة.



2 - تشكيل لجنة مشتركة (دائمة) بين الجهتين لمتابعة تنفيذ الاختصاصات المشتركة لإزالة المعوقات وإيجاد الحلول لها بشكل توافقي في ضوء قوانين ولوائح كلتا الجهتين حرصا على تطبيق تلك الأنظمة القانونية تطبيقا سليما.



3 - إقامة مركز دائم بمبنى المطار لموظفي البلدية المختصين للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش حرصا على إعلاء المصلحة العامة وصيانة لحرمة المال العام.