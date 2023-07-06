أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير تنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة ضمن المرحلة الثانية من حملة «ديرتنا تستاهل» التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته.



وأكد القريفة على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 10 سيارات وقوارب ودراجات نارية مهملة وسكراب بالإضافة إلى رفع 127 دربا من المخلفات وإرسالها إلى مردم البلدية وتبديل 26 حاوية بمختلف الأحجام.