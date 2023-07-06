انطلاقا من دورها الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم»، نظمت الشركة التجارية العقارية حملة للتبرع بالدم تحت عنوان «كن أنت السبب في إنعاش قلب أحد ما» في مجمع سيمفوني ستايل الكائن بمنطقة السالمية يوم الثلاثاء 4 يوليو، كما سيتم تنظيم حملتين متتاليتين في مجمع البوليفارد وبرج التجارية في 30 و31 يوليو الجاري.



وتكللت هذه الحملة بالنجاح الباهر بمشاركة عدد كبير من موظفي الشركة التجارية العقارية بالإضافة الى عدد كبير من المستأجرين وموظفي وزوار المجمع وتبرعاتهم التي أسهمت في دعم احتياجات بنك الدم المركزي. وقال فريق إدارة التسويق والاتصال في الشركة إن هذه الحملة يتم تنظيمها بشكل سنوي في مختلف العقارات التابعة للشركة التجارية العقارية تحت منطلق تعزيز مبادئ حوكمة الشركات وتعزيز مبادئ التواصل والتراحم في المجتمع وتسليط الضوء على أهمية التبرع بالدم لما يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى، وأقيمت الحملة برعاية فندق سيمفوني ستايل الكويت، حيث قاموا بتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة للمشاركين. وفي الختام، تقدم رئيس مجلس الإدارة للشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي بالشكر والعرفان لجميع الموظفين والمشاركين القائمين على نجاح هذه الحملة.