عبدالعزيز الفضلي



طلب الوكيل المساعد للقطاع الإداري بوزارة التعليم سعود الجويسر من خلال كتاب وجهه الى وكيل التعليم العام أسامة السلطان بضرورة تسليم مباشرة العمل للهيئات التعليمية والإدارية بعد إصدار قرار النقل من إدارة الموارد البشرية.



وقال الجويسر في كتابه الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه: نظرا لتكرار قيام المناطق التعليمية بتسليم مباشرة عمل لأعضاء الهيئة التعليمية والإداريين المرشحين للنقل إلى المدارس قبل إصدار قرار النقل من إدارة الموارد البشرية، حيث إن قيام المناطق التعليمية والمدارس بالسماح للمرشح بمزاولة العمل وتزويده بمباشرة عمل قبل إصدار قرار النقل يعد مخالفة لإجراءات النقل المقررة.



وتابع الجويسر: يرجى التعميم على جميع المناطق التعليمية والمدارس التابعة لقطاعكم بضرورة الالتزام بما سبق بیانه وعدم تسليم الموظف العمل دون إصدار قرار النقل، مع ضرورة التقيد أيضا بالنشرات الدورية لقطاع التعليم العام التي تحدد آخر يوم تسليم عمل في كل فصل دراسي.