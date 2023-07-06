أعربت «الصفا الإنسانية» عن خالص شكرها لعموم المحسنين والمحسنات الذين كان لهم الدور الكبير في إنجاح حملة العشر المباركات لعام 1444هـ، التي أطلقتها الجمعية في غرة شهر ذي الحجة لتستفيد منها 13 دولة وهي الكويت وقيرغيزيا واليمن وفلسطين، وتركيا ولبنان للنازحين السوريين، والهند وبنغلاديش واللاجئين البورميين، وسريلانكا والصومال وتشاد وباكستان والفلبين.



وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن شكره وامتنانه للداعمين والمتبرعين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي على تفاعلهم مع حملات الجمعية في العشر المباركات ومساهمتهم في إكمال مستهدفات الحملات الخيرية في فترة وجيزة.



وبين الشايع أن حملة «العشر المباركات» قد نجحت في تنفيذ مجموعة مباركة من المشروعات التنموية والتعليمية والصحية والإغاثية والموسمية التي تم تخصيصها للدول الأكثر احتياجا، ومنها مشروع الأضاحي، بالإضافة إلى مشروع كسوة وعيدية الأيتام، كما قامت بطرح مشاريع التمكين للأرامل والأيتام والمساكين، ومن ذلك مشاريع مكائن الخياطة وورش اللحام والخراطة والمناحل، بالإضافة إلى مشاريع شبكات المياه وكفالة الأرامل ومجمع الصفا التعليمي في قيرغيزيا، كما قامت الجمعية بتسيير قافلة طبية لأطفال اليمن للحد من حمى الضنك والكوليرا وسوء التغذية والتهابات الصدر والحلق، وطرحت مشروع عمليات العيون بدولتي الصومال وتشاد، وحملة ستطيب لمرضى لبنان من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض الفتاكة.



وبين أن جميع أهداف هذه المشاريع قد تحققت بفضل الله ثم بدعم وعطاء المحسنين والمحسنات من أهل الكويت الذين عرفوا بالبذل والعطاء وامتدت أياديهم البيضاء لإغاثة الملهوفين والمتضررين في جميع أرجاء العالم.