أكد مدير عام جمعية النجاة الخيرية محمد الأنصاري أن الشعب الكويتي قدم على امتداد الأجيال نموذجا في البذل والعطاء حتى أصبح اسم الكويت مرادفا في أذهان شعوب العالم للخير والإنسانية، لافتا إلى حرص قطاع كبير من المتبرعين أفرادا وعائلات على المساهمة في الأوقاف تطبيقا لما حثنا عليه النبي ﷺ، وإحياء لسنة الوقف التي كان لها دور كبير في النهوض بالمجتمعات الإسلامية وتقدمها في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بأوقاف النوري التي تشرف عليها جمعية النجاة الخيرية، قال الأنصاري: لدينا عدد من الأوقاف لعائلة النوري الكرام، وكان آخرها عمارة وقفية تم التبرع بها العام الماضي، وكان لهذه الأوقاف دور كبير في المجال الدعوي والخيري.



وأوضح أن جانبا كبيرا من ريع وقف النوري يوجه للأيتام داخل الكويت وخارجها.