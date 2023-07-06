أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس في العاصمة الإيطالية روما مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع صندوق الإيداع والقروض «الوكالة الإيطالية للتنمية» التابع لحكومة الجمهورية الإيطالية، تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون الفني والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والتنسيق الثنائي للاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية وتبادل المعلومات والخبرات الفنية.



وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم نيابة عن الصندوق المدير العام بالوكالة وليد شملان البحر، وبالنيابة عن الوكالة الإيطالية للتنمية الرئيس التنفيذي والمدير العام داريو سكانابيكو، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الشيخ سالم العبدالله إلى الجمهورية الإيطالية.



وتسري هذه المذكرة لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ومن المؤمل أن ينصب تعاون الأطراف على عدد من الأنشطة المحددة التي تناسب أغراض كل منها، خصوصا في البلدان النامية التي يوجد فيها الطرفان.



وتتلخص أهم مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم فيما يلي:



٭ تبادل المعلومات الاقتصادية والمالية والتجارية عن البلدان الشريكة والقطاعات ذات الاولوية وتعزيز تبادل المعرفة للاستفادة من خبرة كل طرف وموارده وإمكانياته، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع المحتملة للدعم المشترك من خلال التمويل الموازي وبرامج المساعدات التقنية ذات الصلة بجهود القضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلدان النامية.



٭ تحديد المشاريع والبرامج المؤهلة للحصول على الدعم من كلا الطرفين، إما في شكل التمويل الموازي أو المساعدة التقنية، مع تحديد قطاعات التدخل المشتركة، والتي من المتوقع أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الزراعة والأمن الغذائي، وإمدادات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية المستدامة.



٭ التشاور حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدعم الإنمائي والقضايا القطاعية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق العمليات والأنشطة في البلدان الشريكة، وفق السياسات والمبادئ التوجيهية وآليات العمل لكل طرف.



٭ تبادل المنشورات والدراسات ذات الطابع العام التي تجريها الوكالة الإيطالية للتنمية والصندوق الكويتي والمشاركة في المنتديات والندوات وورش العمل التي يجريها كل طرف بشأن المسائل التنموية ذات الاهتمام المشترك.



ويذكر في هذا الصدد أن الصندوق قد أبرم مذكرات تفاهم مماثلة خلال جولة وزير خارجية الكويت ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الشيخ سالم العبدالله مع كل من وكالة التنمية الفرنسية والوكالة النمساوية للتنمية في 27 و29 يونيو.