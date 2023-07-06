أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تشغيل أربع محطات تحويل رئيسية تمهيدا لإيصال التيار الكهربائي لـ3265 قسيمة في ضواحي (7N - 8N - 01N) في منطقة المطلاع، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وقالت الوزارة إنها جاهزة لاستقبال طلبات أصحاب القسائم الراغبين في إيصال التيار للقسائم التي تغذيها المحطات الأربع التي تم تشغيلها الأسبوع الجاري وعددها 3265 قسيمة في الضواحي المذكورة أعلاه.



وأشارت إلى حرص وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد، على إيصال التيار لأصحاب الطلبات، مؤكدا جاهزيتها لإيصال التيار لأصحاب الطلبات المستوفاة للشروط، داعية الذين لم يستكملوا طلباتهم إلى العمل على استيفائها عبر موقع الوزارة الالكتروني.



وذكرت الوزارة أن عملية إيصال التيار لقسائم المواطنين تمر عبر ثلاث مراحل تبدأ بتشغيل محطات التحويل الرئيسية ثم مرحلة فحص مكونات المحطات الثانوية وكيبلاتها وإطلاق التيار في تلك المحطات وأخيرا مرحلة تشغيل المحولات في المحطات الثانوية وفحص كيبلات الضغط المنخفض.



وبينت الوزارة أنها أصبحت جاهزة لإيصال التيار لجميع القسائم في الضاحية 8N بعد ما تم تشغيل المحطات الرئيسية والثانوية المغذية لهذه الضاحية.