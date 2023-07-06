يشتكي العديد من أصحاب السيارات من كثرة الأعطال في سياراتهم خاصة بعد تعبئتها بالبنزين سواء من محطات الوقود أم من السوق السوداء، علما أن سعر قطع الغيار ارتفع خلال الفترة الماضية 60% وفقا لما أكده أصحاب محال الصيانة.



ونقل موقع «اثر» عن أحد المشتكين، أنه أصلح أعطال سيارته مرتين خلال الشهرين الماضيين بعد تعبئتها بالبنزين من السوق السوداء، مبينا أن العطل كان في طرنبة البنزين ودفع ثمنها 100 ألف ليرة سورية.



وأضاف مشتك آخر أن «البنزين الموجود في السوق السوداء يتم خلطه من قبل البائعين وغشه إما بإضافة زيت محروق أو بأي إضافة أخرى»، مشيرا إلى أنه في الفترة الماضية كان هناك «بنزين وسخ» تكثر به الشوائب في محطات البنزين، ولكن هذه المشكلة اختفت منذ فترة إلا أنها تتكرر بين فترة وأخرى.



وأكد صاحب محل لتصليح السيارات في دمشق أن معظم الأعطال في السيارات التي يأتي أصحابها لإصلاحها، هي بسبب عطل في طرنبة البنزين نتيجة وجود أوساخ في البنزين وخلطه بمواد أخرى، مبينا أن الطرنبة كانت تبقى حوالي السنتين دون أن يتم تغييرها لكن اليوم يتم استبدالها كل شهرين تقريبا، موضحا أن أسعارها تختلف من سيارة لأخرى وتتراوح بين 100 و500 ألف ل.س.



وتابع أن «أصحاب السيارات يضطرون لتعبئة البنزين من السوق السوداء بسبب تأخر وصول رسالة البنزين أو لأنهم على طريق سفر أي ليس لديهم خيار آخر مع أنهم يعلمون مسبقا أن هذا سيكلفهم أعباء إضافية بسبب الأعطال».